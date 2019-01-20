Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин
На участке Военно-Грузинской дороги, проходящем по территории Северной Осетии, возобновили движение легкового транспорта, закрытое из-за непогоды 20 января
На территории Грузии расчистили дорогу, после чего участок Владикавказ — Ларс в сторону выезда из России открыли для транспорта за исключением грузовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Транскавказская магистраль остается закрытой.
⚡ Расчистили самый сложный участок Транскама в Северной Осетии: https://t.co/PP3pFxfs9C— Росавтодор (@rosavtodor_ru) January 20, 2019
Сегодня мы закончили убирать снег от границы с Южной Осетией до 700-метрового тоннеля — с 88 по 91 км. Так мы обеспечили доступ к части орудий противолавинных служб. pic.twitter.com/4bH1UfYMkE
Смотрите фото:
Как сообщали Юга.ру, утром 20 января из-за непогоды не территории Грузии запретили проезд по Военно-Грузинской дороге.
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