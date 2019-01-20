Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

Северная Осетия, В мире

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На участке Военно-Грузинской дороги, проходящем по территории Северной Осетии,  возобновили движение легкового транспорта, закрытое из-за непогоды 20 января

На территории Грузии расчистили дорогу, после чего участок Владикавказ — Ларс в сторону выезда из России открыли для транспорта за исключением грузовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль остается закрытой.

Смотрите фото:

Как сообщали Юга.ру, утром 20 января из-за непогоды не территории Грузии запретили проезд по Военно-Грузинской дороге.

Дороги МЧС Погода Транспорт
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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

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