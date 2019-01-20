Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

⚡ Расчистили самый сложный участок Транскама в Северной Осетии: https://t.co/PP3pFxfs9C



Сегодня мы закончили убирать снег от границы с Южной Осетией до 700-метрового тоннеля — с 88 по 91 км. Так мы обеспечили доступ к части орудий противолавинных служб. pic.twitter.com/4bH1UfYMkE