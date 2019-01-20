В Северной Осетии и Ингушетии зарыли Военно-Грузинскую дорогу
Ингушетия, Северная Осетия, Вся Россия Маша Томилина
В Северной Осетии и Ингушетии из-за ухудшения погоды на территории Грузии 20 января закрыли движение по Военно-Грузинской дороге
С утра 20 января до особого распоряжения будет запрещен проезд всех видов транспорта на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в сторону выезда из России.
Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии напомнили, что из-за угрозы схода лавин с 15 января закрыто движение на участке Транскавказской автомагистрали Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.
Как сообщали Юга.ру, в начале января на Транскам сошли 43 лавины.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.