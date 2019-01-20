В Северной Осетии и Ингушетии зарыли Военно-Грузинскую дорогу

Ингушетия, Северная Осетия, Вся Россия

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В Северной Осетии и Ингушетии из-за ухудшения погоды на территории Грузии 20 января закрыли движение по Военно-Грузинской дороге

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С утра 20 января до особого распоряжения будет запрещен проезд всех видов транспорта на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в сторону выезда из России.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии напомнили, что из-за угрозы схода лавин с 15 января закрыто движение на участке Транскавказской автомагистрали Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Как сообщали Юга.ру, в начале января на Транскам сошли 43 лавины.

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