Открытие Транскама отложили из-за новой лавины

Северная Осетия, Южная Осетия, Вся Россия

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Дорожники не успевают расчистить Транскавказскую магистраль, связывающую Россию с Южной Осетией, в запланированные сроки

Как сообщали Юга.ру, Транскам закрыт с 7 января, начать работы по уборке снега дорожные службы смогли только 10 декабря из-за непрерывного снегопада и угрозы схода новых лавин. Порядка 30 тыс. тонн снежной массы планировали убрать с 8-километрового участка к вечеру сегодняшнего дня, чтобы открыть дорогу для проезда.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ» сообщили, что дорожники успели проложить в снежной массе высотой более метра однополосную дорогу, на половине участка приступили к расчистке второй полосы. Всего с проезжей части вывезли порядка 20 тыс. кубометров снега.

«В 12:00 на трассу у Рокского тоннеля сошла еще одна лавина объемом 5 тыс. кубометров. В связи с этим, чтобы обеспечить безопасный проезд по Транскаму, по оценкам специалистов может понадобиться еще несколько дней», — сообщили в пресс-службе.

По данным управления, всего за минувшие двое суток на одном из самых опасных участков Транскама сошло 27 лавин. Работы по принудительному спуску снега продолжаются.

Дорожники расчищают Транскам от снега © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»
Дорожники расчищают Транскам от снега © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»
Дорожники расчищают Транскам от снега © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»
Дорожники расчищают Транскам от снега © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»
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