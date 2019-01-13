Транскам расчистили от почти 50 лавин и открыли для проезда

Дорожники завершили расчистку лавин с проезжей части Транскавказской магистрали и открыли дорогу для движения

«Специалисты завершили расчистку лавин с проезжей части у Рокскского тоннеля (км 85 — км 93 трассы А-164). Безопасный проезд в Южную Осетию по двум полосам обеспечен с 20:00 12 января», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

По данным управления, за минувшие трое суток на этом участке сошло 43 лавины, высота снежного покрова на проезжей части составляла более метра. Всего с проезжей части вывезли 52 тыс. кубометров снега.

Как сообщали Юга.ру, Транскам был закрыт с 7 января из-за сошедших лавин. Начать работы по уборке снега дорожные службы смогли только 10 декабря из-за непрерывного снегопада и угрозы схода новых лавин. После принудительного спуска снега сошли десятки лавин, на расчистку которых ушло несколько дней.

Транскавказская магистраль — единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.