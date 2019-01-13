Транскам расчистили от почти 50 лавин и открыли для проезда

Северная Осетия, Южная Осетия, Вся Россия

Распечатать

Дорожники завершили расчистку лавин с проезжей части Транскавказской магистрали и открыли дорогу для движения

«Специалисты завершили расчистку лавин с проезжей части у Рокскского тоннеля (км 85 — км 93 трассы А-164). Безопасный проезд в Южную Осетию по двум полосам обеспечен с 20:00 12 января», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

По данным управления, за минувшие трое суток на этом участке сошло 43 лавины, высота снежного покрова на проезжей части составляла более метра. Всего с проезжей части вывезли 52 тыс. кубометров снега.

Как сообщали Юга.ру, Транскам был закрыт с 7 января из-за сошедших лавин. Начать работы по уборке снега дорожные службы смогли только 10 декабря из-за непрерывного снегопада и угрозы схода новых лавин. После принудительного спуска снега сошли десятки лавин, на расчистку которых ушло несколько дней.

Транскавказская магистраль — единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.

Дороги Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону ищут юношу, пропавшего перед Новым годом
Пятеро рабочих пострадали при пожаре на нефтезаводе на Ставрополье
Мужчина попал в реанимацию после драки с продавцом на рынке Новороссийска
Суд вернул иск Золотова к Навальному из-за нарушений
Пожар в центре Краснодара потушен
В центре Краснодара загорелся торговый павильон

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале