В Ростове поймали наркодилера с героином

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области совместно с полицейскими из Ростова пресекли сбыт героина

Получив оперативную информацию, правоохранители задержали ранее судимого 38-летнего жителя Ростова-на-Дону. При личном осмотре у него в карманах нашли 10 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин общей массой около 10 граммов.

Мужчина намеревался сбыть наркотики, сообщили 19 января в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, в середине января в Майкопе полицейские задержали 40-летнего жителя Кубани, который делал закладку с героином.