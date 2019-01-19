СМИ написали о квартире главы «Почты России» за миллиард рублей. Он утверждает, что она стоит меньше 100 миллионов

Генеральный директор «Почты России», экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов владеет апартаментами в элитном жилом комплексе в центре Москвы

Knightsbridge Private Park — жилой квартал класса de luxe. Там есть четыре особняка с элитными квартирами, Подгузов занимает первый из них — «особняк Тюдоров». Другие особняки названы в честь Ланкастеров, Виндзоров, Стюартов и Йорков. Согласно информации на сайте квартала, общественные зоны на территории оформляет Дэвид Линли — племянник британской королевы, служба консьержей обеспечивает жителям пятизвездочный сервис, на территории есть парк, а детей можно отдать в частный детский сад, аккредитованный Кембриджем.

Как пишет The Insider , апартаменты площадью 386 кв. метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park Подгузов приобрел в 2017 году. Квартира Подгузова может стоить более одного миллиарда рублей — стоимость одного квадратного метра в жилом комплексе, по оценке сервиса «Яндекс.Недвижимость», достигает 2,6 миллиона рублей. Издание отмечает, что таким образом, стоимость жилья превышает 100 годовых доходов Подгузова в 2016 году. Тогда — до работы в «Почте России» — он заработал почти 8,9 миллиона рублей. Сейчас сведения о его годовом доходе не разглашаются.

В пресс-службе «Почты России» сообщили RNS, что недвижимость Подгузов приобрел в кредит, продав перед этим две квартиры в столице.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве», — отмечается в ответе «Почты России».

Позже в пресс-службе добавили, что стоимость квартиры не превышала 100 млн рублей.

«По договору купли-продажи стоимость приобретенной недвижимости составила менее 100 млн рублей, 75% которых было профинансировано за счет ипотеки, а оставшаяся часть — с помощью собственных средств, включая деньги от продажи двух квартир», — передал СМИ Подгузов.

По информации The Insider, у главы «Почты России» есть кредит в банке ВТБ на 30 лет. Издание отметило, что максимальный размер кредита у этого банка не превышает 60 миллионов рублей.

Как сообщали Юга.ру, Подгузова назначили генеральным директором «Почты России» в июле 2017 года. Перед этим его предшественник — Дмитрий Страшнов, которого Генпрокуратура уличила в незаконном начислении премии в 95 млн рублей, покинул пост.