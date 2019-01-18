СКР рекомендовал не доверять сообщениям террористов о причастности к взрыву в Магнитогорске
В Следственном комитете России 18 января заявили, что приоритетной версией ЧП в Магниторогорске остается взрыв бытового газа
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — сказала она.
По словам представителя Следственного комитета, выводы о причине взрыва можно будет сделать только после тщательного анализа полученных доказательств, передает RT.
«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — цитирует Петренко пресс-служба СКР.
Как сообщали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался многоэтажный дом. В результате погибли 39 человек. Основной версией в СКР назвали взрыв бытового газа. На следующий день в Магнитогорске загорелось и взорвалось маршрутное такси. Погибли три человека.
18 января террористическая организация ИГИЛ взяла ответственность за взрыв многоэтажки и маршрутки в Магнитогорске.
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