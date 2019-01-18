СКР рекомендовал не доверять сообщениям террористов о причастности к взрыву в Магнитогорске

В Следственном комитете России 18 января заявили, что приоритетной версией ЧП в Магниторогорске остается взрыв бытового газа

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — сказала она.

По словам представителя Следственного комитета, выводы о причине взрыва можно будет сделать только после тщательного анализа полученных доказательств, передает RT.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — цитирует Петренко пресс-служба СКР.