СКР рекомендовал не доверять сообщениям террористов о причастности к взрыву в Магнитогорске

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В Следственном комитете России 18 января заявили, что приоритетной версией ЧП в Магниторогорске остается взрыв бытового газа

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — сказала она.

По словам представителя Следственного комитета, выводы о причине взрыва можно будет сделать только после тщательного анализа полученных доказательств, передает RT.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — цитирует Петренко пресс-служба СКР.

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Как сообщали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался многоэтажный дом. В результате погибли 39 человек. Основной версией в СКР назвали взрыв бытового газа. На следующий день в Магнитогорске загорелось и взорвалось маршрутное такси. Погибли три человека.

18 января террористическая организация ИГИЛ взяла ответственность за взрыв многоэтажки и маршрутки в Магнитогорске.

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