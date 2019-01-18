ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация ИГИЛ взяла ответственность за взрыв многоэтажного дома и маршрутки в Магнитогорске

Об этом передает организация Site Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, сообщает «Медуза».

Телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на принадлежащую террористам газету Al Naba подтверждает эту информацию. По информации телеграм-канала, сторонники ИГИЛ заложили в здании взрывчатку и привели ее в действие. Молчание после взрыва группировка объяснила соображениями безопасности устроивших теракт. По версии авторов канала, никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье не приводится.