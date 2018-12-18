От «Севильи» к «Байеру» — через везение и усталость

Алексей Андронов — о последнем матче «Краснодара» в 2018-м. 13 декабря ФК «Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Алексей Андронов

— Время разговора о «Байере» еще придет — пока что стоит только сказать, что это не «Стандард» и уж тем более не «Акхисар». Эта команда если и слабее «Севильи», то совсем ненамного. С учетом того, что игры будут в феврале, нужно готовиться очень серьезно — соперник сложный и, возможно, даже будет фаворитом пары. Теперь, собственно, к случившемуся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». «Краснодару» и повезло и не повезло одновременно. Повезло — с тем, как он прошел по воде аки посуху, проигрывая в начале второго тайма 0:3 и оставшись вдесятером. Сам не пропустил больше, да и «Стандард» помог, не сумев забить туркам. Разницу мячей, которая волновала всех, считать не пришлось.

Не повезло — с началом матча. Хотя, как говорилось в одном классическом фильме, — какое тут, к черту, везение. Все же для Бен Йеддера сделали сами... О том, что Бен Йеддер собирается «жечь», в Испании говорили все и постоянно. 28‑летний француз хочет уйти из «Севильи» в команду уровнем выше. В его возрасте для этого на счету уже каждый день и каждый гол, который он забивает. Вроде бы в открытой форме он говорит только о спортивной мотивации — хочу, мол, в Лигу чемпионов. Но мне кажется, и несравнимыми с севильскими возможностями зарплатами средних британских клубов он удовлетворится. В общем, феерии от француза ждали. И должен был ждать «Краснодар», вместо этого устроивший в начале матча (кстати, на глазах своего президента — а ведь Сергей Галицкий очень редко посещает выездные игры) настоящий аттракцион с подарками сопернику.

Писать про быстрые пропущенные «Краснодаром» голы уже немного утомляет. Вроде и подходов новых к теме не найти, а каждый раз приходится. Пытается ли тренерский штаб вообще решить эту проблему? Или Мурад Мусаев все же всерьез говорил, что «качество игры в обороне стало лучше в сравнении с началом сезона»? Ответ даст время. И, кстати, «Байер», который этот момент наверняка учтет в подготовке.

Первый гол и оборона, и Крицюк привезли сами себе. Уже сам пас назад вратарю был плохой идеей, а уж его стремление «сохранить мяч» оказалось совсем неуместным. Каборе оказался не готов (как, в общем-то, и почти все партнеры), зато точно был готов Бен Йеддер. Для матча такого уровня и такого значения (пока стоит забыть о выступлении «Стандарда») — ошибка недопустимая. Второй гол Бен Йеддер соорудил после того, как оборона «Краснодара» поднялась слишком высоко. Затем Фьолусон проиграл коренастому нападающему старт, и в силу его антропометрических данных вмешаться в борьбу за мяч уже просто не сумел. Когда перед игрой говорилось о том, что «Краснодару» нельзя пропускать четыре мяча, — точно имелся в виду не подобный сценарий. Ибо он сам сделал для этого все. И даже чуть больше.

В каком состоянии «Краснодар» подойдет к играм с «Байером», сейчас не знает никто. Но важно осознавать, и за оставшиеся почти два месяца донести эту мысль до всех участников процесса, — европейский «разговор» выходит на новый уровень. 1/16 Лиги Европы уже совсем не песочница. Насколько серьезные поставлены задачи? Я сомневаюсь, что у «Байера» они как-то отличаются. Пройти максимально далеко. Это Лига Европы, а не турнир монстров, полагаю, едва ли не половине участников тут многое по плечу. В прошлом сезоне в шаге от финала остановился австрийский «Ред Булл». Он сильно превосходит по состоянию и статусу «Краснодар» или «Байер»? Уверен, что это не так. Важный аспект игр уже следующего года — потеря «Краснодаром» на первый матч Газинского и Рамиреса. Экономить силы в Севилье, конечно, никто не собирался, но вот сами карточки... Скажем, поступок Рамиреса был бы понятен на 90-й минуте, но не на 47-й. Потери не смертельные — но неприятные. С другой стороны, на сборах можно предметно моделировать именно тот состав, что сыграет в первой встрече.

Сама эта встреча — после удара Эвера Банеги с пенальти (вот тут Крицюку действительно не повезло) — совершенно не выглядела однозначной. Но «Краснодар» выстоял, даже несмотря на то что по первому часу матча в Севилье он очень напоминал теряющий содержимое воздушный шарик. Вообще, превращение в буквально постаревший коллектив получилось уж очень неожиданным. Неужели затяжная домашняя серия вытянула из команды все соки? Если так — это очень странно. Но сил на концовку, очевидно, не хватило. И если «Уфу» «быки» просто не сумели дожать, то в «Севилье» спорить с очевидностью результата возможным уже не представлялось.