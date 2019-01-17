В краснодарском трамвае устроили фотосессию с участниками фитнес-фестиваля

Краснодарский край

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В Краснодаре в Западном трамвайном депо 12 января прошла фотосессия в рамках подготовки к фестивалю фитнеса и спорта «Фитнес-шоу»

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Фестиваль «Фитнес-шоу» пройдет в Краснодаре 26 января. На нем будут соревноваться 15 тренеров, бодибилдеров и спортсменов, которые прошли предыдущие конкурсные этапы. Они представят сценические номера, переодевшись в фантастических героев книг, сериалов и фильмов, рассказали порталу Юга.ру организаторы фестиваля.

В качестве жюри на конкурсе будут известные деятели спорта, тренеры и бодибилдеры. Победитель фестиваля получит 50 тыс. рублей.

© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой

Участники шоу 12 января провели фотосессию в трамвайном вагоне, работающем в Западном депо. Снимки используют для продвижения идеи здорового образа жизни. 

Пресс-служба КТТУ в группе компании «ВКонтакте» отметила, что в случае с этой фотосессией «трамвай нужно рассматривать не более чем оригинальный антураж».

© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой
© Фото Екатерины Воробьевой

Фестиваль «Фитнес-шоу» состоится в Краснодаре 26 января в Центральном концерном зале на улице Красной, 5. Вход свободный. Забронировать места можно по телефону 8 (964) 899-90-99.

Организатором фестиваля фитнеса и спорта выступила компания «Электронный билет Кубани», официальный партнер мероприятия — Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

КТТУ Трамвай Транспорт Фестивали Фитнес Фотография
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В краснодарском трамвае устроили фотосессию с участниками фитнес-фестиваля

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