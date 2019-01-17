В краснодарском трамвае устроили фотосессию с участниками фитнес-фестиваля

В Краснодаре в Западном трамвайном депо 12 января прошла фотосессия в рамках подготовки к фестивалю фитнеса и спорта «Фитнес-шоу»

Фестиваль «Фитнес-шоу» пройдет в Краснодаре 26 января. На нем будут соревноваться 15 тренеров, бодибилдеров и спортсменов, которые прошли предыдущие конкурсные этапы. Они представят сценические номера, переодевшись в фантастических героев книг, сериалов и фильмов, рассказали порталу Юга.ру организаторы фестиваля.

В качестве жюри на конкурсе будут известные деятели спорта, тренеры и бодибилдеры. Победитель фестиваля получит 50 тыс. рублей.

Участники шоу 12 января провели фотосессию в трамвайном вагоне, работающем в Западном депо. Снимки используют для продвижения идеи здорового образа жизни.

Пресс-служба КТТУ в группе компании «ВКонтакте» отметила, что в случае с этой фотосессией «трамвай нужно рассматривать не более чем оригинальный антураж».