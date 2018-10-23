Мэр Горячего Ключа ушел со своего поста

Мэр Горячего Ключа Иван Федоровский 23 октября покинул свой пост

Информацию об уходе Федоровского со своего поста подтвердил порталу Юга.ру источник, близкий к власти. При этом причины ухода не уточняются.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2015 года Федоровского выбрали главой города из трех кандидатов. Обязанности руководителя города он исполнял с июня 2015 года, после того как прежний глава Николай Шварцман подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме того, 23 октября в Белореченском районе и Белореченске сменились руководители администраций.