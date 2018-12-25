Главой Горячего Ключа стал Александр Кильганкин

Главой Горячего Ключа 25 декабря избрали Александра Кильганкина

Выборы прошли на сессии совета муниципалитета. Всего на пост главы курорта претендовали три кандидата. Депутаты единогласно выбрали Кильганкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Александр Кильганкин

Александр Кильганкин родился в 1974 году в станице Саратовской. Он был главой Саратовского сельского округа с 2007 года. В октябре его назначили и. о. главы Горячего Ключа.