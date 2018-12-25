Главой Горячего Ключа стал Александр Кильганкин

Краснодарский край

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Главой Горячего Ключа 25 декабря избрали Александра Кильганкина

Выборы прошли на сессии совета муниципалитета. Всего на пост главы курорта претендовали три кандидата. Депутаты единогласно выбрали Кильганкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, Иван Федоровский досрочно ушел с должности главы Горячего Ключа 23 октября.

Кто такой Александр Кильганкин

Александр Кильганкин родился в 1974 году в станице Саратовской. Он был главой Саратовского сельского округа с 2007 года. В октябре его назначили и. о. главы Горячего Ключа.

Горячий Ключ Кадровые перестановки Чиновники

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