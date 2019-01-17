Жителя Дагестана осудили за убийство сожительницы и ее матери на глазах у ребенка
Верховный суд Дагестана признал виновным местного жителя в двойном убийстве
По данным следствия, в 2016 мужчина конфликтовал с двумя родственницами своей сожительницы и в ходе ссоры угрожал им убийством. Позже у него обнаружили огнестрельное оружие — пистолет и сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
В 2017 году мужчина проследил за сожительницей, которая вышла из дома с матерью и своей десятилетней дочкой. В безлюдном месте он подошел к женщинам и выстрелил из пистолета в голову сожительницы, затем в голову ее матери.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц и более).
Верховный суд Дагестана признал мужчину виновным и приговорил к 19 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Об этом 16 января сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
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