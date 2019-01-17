Жителя Дагестана осудили за убийство сожительницы и ее матери на глазах у ребенка

Верховный суд Дагестана признал виновным местного жителя в двойном убийстве

По данным следствия, в 2016 мужчина конфликтовал с двумя родственницами своей сожительницы и в ходе ссоры угрожал им убийством. Позже у него обнаружили огнестрельное оружие — пистолет и сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В 2017 году мужчина проследил за сожительницей, которая вышла из дома с матерью и своей десятилетней дочкой. В безлюдном месте он подошел к женщинам и выстрелил из пистолета в голову сожительницы, затем в голову ее матери.