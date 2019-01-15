Ставропольчанин до смерти избил сожительницу, которая в канун Нового года ушла из дома
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который до смерти избил женщину
По версии следствия, 1 января 2019 года 47-летний житель Ставрополя нашел свою сожительницу, которая накануне ушла из дома, в гостях у ее знакомого.
Обвинив женщину в измене, мужчина стал ее избивать ногами. В результате у потерпевшей были сломаны ребра и разорвана селезенка. Она скончалась на месте.
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Подозреваемого заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается, сообщила 15 января пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, летом 2017-го в Северной Осетии полицейский из ревности избил жену до полусмерти.
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