Ставропольчанин до смерти избил сожительницу, которая в канун Нового года ушла из дома

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который до смерти избил женщину

По версии следствия, 1 января 2019 года 47-летний житель Ставрополя нашел свою сожительницу, которая накануне ушла из дома, в гостях у ее знакомого.

Обвинив женщину в измене, мужчина стал ее избивать ногами. В результате у потерпевшей были сломаны ребра и разорвана селезенка. Она скончалась на месте.