Бизнесмена из Владикавказа посадили на 19 лет за убийство компаньона и его жены

В Северной Осетии вынесли приговор 43-летнему бизнесмену, который убил компаньона и его супругу

Суд установил, что мужчина не хотел возвращать компаньону по бизнесу 320 тыс. рублей и решил убить его. Вечером 8 апреля 2017 года он приехал домой к своему знакомому. Между мужчинами произошла ссора, во время которой бизнесмен выстрелил в компаньона. От ранений пострадавший скончался. Предприниматель решил избавиться от свидетелей и застрелил супругу убитого, а затем скрылся.

Против мужчины возбудили дело по п.п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, а также с целью скрыть другое преступление).

На судебном заседании обвиняемый отрицал вину. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима, сообщили 26 декабря в пресс-службе прокуратуры по Республике Северная Осетия — Алания.