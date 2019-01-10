В Чечне женщина умерла через несколько дней после родов. СК и прокуратура проводят проверку

Прокуратура и следственный комитет проводят проверку после смерти роженицы в медицинском учреждении Чечни

В ноябре 2018 года в правоохранительные органы обратился местный житель и рассказал, что его дочь умерла из-за ненадлежащей медицинской помощи после родов. По его словам, женщину выписали из роддома, а на следующий день у нее остановилось сердце.

Скорая помощь доставила пациентку в республиканскую клиническую больницу, где она скончалась. Врачи больницы установили, что смерть наступила в том числе из-за сепсиса.

Проверка прокуратуры показала, что медики не направили тело женщины на патолого-анатомическое исследование, поэтому истинную причину смерти установить не удалось. Правоохранители полагают, что это помогло также сокрыть факт ненадлежащей медпомощи.

Прокуратура внесла представление министру здравоохранения республики. Также по факту смерти роженицы организовал проверку следственный комитет, сообщили 10 января в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики.