В Дагестане проверят перинатальный центр, в котором умерла роженица

В дагестанском Хасавюрте в связи со смертью роженицы и ребенка в перинатальном центре организовали проверку

Ее проводят специалисты республиканского министерства здравоохранения, представители Следственного комитета и полиции. Ранее в Хасавюрт выехала специальная комиссия. Ее возглавляет начальник управления оказания медицинской помощи населению минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

Уже провели судебно-медицинскую экспертизу. Она позволит установить причину смерти пациентки и степень вины врачей.

В минздрав были приглашены медицинские работники и главный врач Новолакской центральной районной больницы, где наблюдалась женщина. Они рассказали о качестве медпомощи, оказанной пациентке на амбулаторном уровне. Сейчас специалисты изучают документацию.

Также сообщается, что накануне один из родственников погибшей напал на медперсонал перинатального центра. Один из врачей получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, в дагестанском Хасавюрте 1 июля в перинатальном центре умерла роженица. Ребенка спасти тоже не удалось.