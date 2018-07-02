В Дагестане проверят перинатальный центр, в котором умерла роженица
В дагестанском Хасавюрте в связи со смертью роженицы и ребенка в перинатальном центре организовали проверку
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Ее проводят специалисты республиканского министерства здравоохранения, представители Следственного комитета и полиции. Ранее в Хасавюрт выехала специальная комиссия. Ее возглавляет начальник управления оказания медицинской помощи населению минздрава Дагестана Татьяна Беляева.
Уже провели судебно-медицинскую экспертизу. Она позволит установить причину смерти пациентки и степень вины врачей.
В минздрав были приглашены медицинские работники и главный врач Новолакской центральной районной больницы, где наблюдалась женщина. Они рассказали о качестве медпомощи, оказанной пациентке на амбулаторном уровне. Сейчас специалисты изучают документацию.
Также сообщается, что накануне один из родственников погибшей напал на медперсонал перинатального центра. Один из врачей получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.
Как сообщали Юга.ру, в дагестанском Хасавюрте 1 июля в перинатальном центре умерла роженица. Ребенка спасти тоже не удалось.
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