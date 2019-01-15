В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об ухудшении погоды 15 и 16 января

На территории кубанской столицы 15-16 января ожидается усиление ветра, сильный дождь, переходящий в снег, и налипание мокрого снега, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.