В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об ухудшении погоды 15 и 16 января

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На территории кубанской столицы 15-16 января ожидается усиление ветра, сильный дождь, переходящий в снег, и налипание мокрого снега, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 15-16 января ожидается дождь и мокрый снег, отдельными местами налипание мокрого снега. 

Краснодар Погода
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