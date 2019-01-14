В начале недели на Кубани прогнозируют дожди и сильный ветер

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода ожидается на территории Краснодарского края с 14 по 16 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, 14 января в крае ожидается дождь и мокрый снег, в отдельных пунктах возможно налипание мокрого снега, гололед и туман. Днем термометры покажут 3-8 °С. Ветер 5-10 м/с.

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На Черноморском побережье 14 января синоптики прогнозируют временами дождь, в горах и предгорьях — дождь со снегом, местами налипание мокрого снега. Днем потеплеет до 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. 

В Краснодаре в первый день рабочей недели также ожидаются осадки, дневные температуры — 4-6 °С. Ветер 5-10 м/с. 

На территории края 15 и 16 января в большинстве районов прогнозируют дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед. В ночь на вторник будет 0-5 °С, дневные температуры составят 5-10 °С, местами по югу — до 12 °С. В среду ночью и днем столбики термометров опустятся до -1...+4 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

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На Черноморском побережье 15-16 января прогнозируют осадки, местами сильные. Ночью во вторник термометры покажут 3-8 °С, днем будет 6-11 °С, в районе Сочи — 9‑14 °С. Ночные температуры в среду составят 2-7 °С, на севере побережья термометры покажут -4...+1 °С. Днем будет 0-5 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с, в среду ожидаются порывы до 25 м/с.

В кубанской столице во вторник и среду синоптики обещают дожди. Ночные температуры составят 1-3 °С, днем 15 января столбики термометров поднимутся до 10 °С, 16 января ожидается похолодание до 5 °С. Ветер 3-4 м/с.

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