Жителей Сочи предупредили о снегопаде, гололеде и усилении ветра до 20 м/с

Метеорологи спрогнозировали в Сочи 14 и 15 января снегопад, гололедицу и сильный порывистый ветер

До вечера 15 января на курорте ожидается усиление ветра, ночью местами порывы могут достигать 15 м/с, утром и днем — до 20 м/», сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В предгорьях и горах курорта ожидается снегопад, ночью и утром — налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Во время осадков видимость снизится до 500-1000 метров.

До 15 января в горах Краснодарского края на отметках выше 1500 метров действует экстренное предупреждение по лавиноопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как писали Юга.ру, в первой половине недели на Кубани прогнозируют осадки и сильный ветер. Из-за непогоды на горнолыжных курортах Сочи 14 января закрыли большинство трасс.