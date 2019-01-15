Бывшего инспектора Дагестанской таможни обвинили в неуплате налогов на 120 млн рублей

Дагестан

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей в отношении бывшего работника Дагестанской таможни

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По версии следствия, в 2012 году главный государственный таможенный инспектор Махачкалинского таможенного поста и Дагестанской таможни вместе с жителем республики создал преступное сообщество из 14 человек.

В состав организации вошли другие должностные лица таможенного поста, в том числе руководитель и его заместитель, должностные лица межрайонного регистрационного экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Дагестану, а также местные жители.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Интерфаксу» рассказали, что члены преступной организации с 2012 по 2014 год ввезли на территорию России 90 дорогостоящих автомобилей и автоприцепов. Они незаконно поставили их на государственный учет, уклонившись от выплаты таможенных налогов на общую сумму более 119 млн рублей. 

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В отношении бывшего инспектора таможни возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 194 УК РФ (Создание преступного сообщества и участие в нем с целью совершения уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). 

Замгенпрокурора России Иван Сыдорук 14 января утвердил обвинительное заключение по этому делу. Отмечается, что с обвиняемым экс-инспектором заключено досудебное соглашение, дело против него в отдельном производстве направлено для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы. 

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