Бывшего инспектора Дагестанской таможни обвинили в неуплате налогов на 120 млн рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей в отношении бывшего работника Дагестанской таможни

По версии следствия, в 2012 году главный государственный таможенный инспектор Махачкалинского таможенного поста и Дагестанской таможни вместе с жителем республики создал преступное сообщество из 14 человек.

В состав организации вошли другие должностные лица таможенного поста, в том числе руководитель и его заместитель, должностные лица межрайонного регистрационного экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Дагестану, а также местные жители.