Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблении на 2,2 млрд рублей

Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республике и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства оказались под следствием по делу о злоупотреблении полномочиями

По данным прокуратуры, должностные лица не оспаривали в судах сделки по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловали судебные решения о завершении конкурсных производств. Из-за бездействия налогового органа в дальнейшем с предприятий-банкротов списана задолженность по налоговым платежам. Это повлекло ущерб более 2,2 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает «Интерфакс».