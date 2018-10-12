Краснодарца осудили на четыре года за мошенничество с налогами на 450 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве при получении налога на сумму более 450 млн рублей

Управление ФСБ по Краснодарскому краю занималось расследованием уголовного дела, фигурантом которого стал 46-летний житель краевого центра. С осени 2008 года до августа 2011-го он входил в состав организованной группы вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска, которая занималась мошенничеством.

Злоумышленники подавали в налоговые органы Краснодарского края документы с ложными данными, на основании которых ряд коммерческих организаций получал право на возмещение НДС. Таким образом преступная группа похитила 394 млн рублей и покушалась украсть более 57 млн рублей.

В июле 2011 года краснодарец организовал изготовление поддельных документов, которые содержали реквизиты удостоверяли юридические факты. В сентябре того же года его объявили в федеральный розыск, а в декабре — в международный. В июне 2015 года мужчину задержали в Австрии и экстрадировали в Москву.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Он полностью признал вину.

Советский районный суд Краснодара признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил смягчить приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения, сообщила 12 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.