На Кубани в 2019 году планируют построить 10 школ, три из них — в Краснодаре
На совещании в администрации Краснодарского края обсудили планы в отрасли образования на 2019 год
«Мы продолжим масштабную работу по возведению новых учреждений образования. В этом году должны построить в крае 10 школ», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Его заместитель Анна Минькова в свою очередь уточнила, что самые крупные общеобразовательные учреждения появятся в краевой столице.
«Две школы более чем на 1,5 тысячи мест будут строиться в районе улиц Восточно-Кругликовская и Московская Еще одна на 1100 мест появится на улице Изобильной. Такое же большое учебное заведение на 1100 мест откроется в Динском районе», — сказала Минькова.
По ее словам, в прошлом году удалось создать 8740 мест в школах региона — это на 240 больше, чем планировалось.
Кроме того, в текущем году планируют завершить проектирование и начать строить школу-интернат для одаренных детей в Краснодаре. В состав учреждения войдет школа на 1100 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие на 600 мест. Также запланировано строительство общеобразовательного комплекса «Сириус» в Сочи, он объединит школу на 1100 мест, бассейн и детсад на 360 мест.
Также в 2019 году продолжится ремонт школьных спортзалов и закупка новых школьных автобусов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, Краснодаре в 2019 году получит из бюджетов разных уровней более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп у застройщиков новых школ и детсадов.
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