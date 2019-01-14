На Кубани в 2019 году планируют построить 10 школ, три из них — в Краснодаре

На совещании в администрации Краснодарского края обсудили планы в отрасли образования на 2019 год

«Мы продолжим масштабную работу по возведению новых учреждений образования. В этом году должны построить в крае 10 школ», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Его заместитель Анна Минькова в свою очередь уточнила, что самые крупные общеобразовательные учреждения появятся в краевой столице.

«Две школы более чем на 1,5 тысячи мест будут строиться в районе улиц Восточно-Кругликовская и Московская Еще одна на 1100 мест появится на улице Изобильной. Такое же большое учебное заведение на 1100 мест откроется в Динском районе», — сказала Минькова.

По ее словам, в прошлом году удалось создать 8740 мест в школах региона — это на 240 больше, чем планировалось.