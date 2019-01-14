Мэр Дербента подарил квартиру девятилетнему мальчику, который помогал маме убирать улицы
Глава Дербента Хазри Абакаров подарил двухкомнатную квартиру девятилетнему мальчику, который помогал своей матери убирать улицы города
По данным «Дербентских новостей», мэр города узнал историю многодетной семьи, где маленький сын несколько лет помогает своей матери-уборщице, после чего купил им двухкомнатную квартиру.
Договор купли-продажи был подписан 11 января, сейчас семья готовится к переезду в новое жилище. Квартира площадью 58 кв. метров расположена в новостройке на улице Буйнакского. Из окон открывается вид на город и крепость Нарын-кала.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тыс. раз ребенку новый автомобиль.
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