Кубанские врачи спасли пострадавшую в ДТП женщину с переломом шеи

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарские врачи оказали помощь 58-летней местной жительнице с травмами головы, ребер, таза и голени

В одну из кубанских больниц доставили 58-летнюю женщину с многочисленными травмами, в том числе с переломом шейного позвонка. Зубовидный отросток позвонка, который является связующим звеном шеи, был полностью оторван и смещен. Из-за этого голова пациентки сместилась назад и вбок, а осколки позвонка могли повредить спинной мозг. 

Врачи нейрохирургического отделения №3 зафиксировали шею с помощью четырех винтов. Работу затруднял запущенный сколиоз, сильно искривлявший шею пациентки. В то же время из-за перелома и смещения второго шейного позвонка было невозможно установить два нижних винта. Кубанские врачи закрутили винты в задние дуги позвоночника. Операция длилась три часа и прошла успешно. 

Читайте также:

После женщину перевели в травматический центр для дальнейшего лечения. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Как писали Юга.ру, в январе краснодарские врачи спасли 40-летнюю женщину после тяжелого инсульта.

Здравоохранение Краснодар Медицина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-руководителя СБ МВД по Адыгее судят за вымогательство взятки у подчиненного
В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной
Жителям Сочи предложили сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными
Министр курортов Кубани Константиниди перешел в Управделами президента
В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином
В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы

Лента новостей

Статьи

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное

Статьи

Концерт Овсянкина, спектакль «Антоний и Клеопатра» в кино

И другие события Краснодара с 14 по 20 января

СК собирается передать в суд дело сочинского адвоката Беньяша

Его обвиняют в избиении полицейского

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале