Кубанские врачи спасли пострадавшую в ДТП женщину с переломом шеи

Краснодарские врачи оказали помощь 58-летней местной жительнице с травмами головы, ребер, таза и голени

В одну из кубанских больниц доставили 58-летнюю женщину с многочисленными травмами, в том числе с переломом шейного позвонка. Зубовидный отросток позвонка, который является связующим звеном шеи, был полностью оторван и смещен. Из-за этого голова пациентки сместилась назад и вбок, а осколки позвонка могли повредить спинной мозг.

Врачи нейрохирургического отделения №3 зафиксировали шею с помощью четырех винтов. Работу затруднял запущенный сколиоз, сильно искривлявший шею пациентки. В то же время из-за перелома и смещения второго шейного позвонка было невозможно установить два нижних винта. Кубанские врачи закрутили винты в задние дуги позвоночника. Операция длилась три часа и прошла успешно.

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После женщину перевели в травматический центр для дальнейшего лечения. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.