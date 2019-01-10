Кубанские врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта

В Краснодарском крае врачи с помощью современной комплексной методики вылечили местную жительницу, пережившую тяжелый инсульт

В сосудистое отделение в больницу Анапы доставили 40-летнюю местную жительницу, у которой нарушилась речь, онемела правая рука и правая нога.

В больнице врачи выяснили, что лекарствами нельзя восстанавливать кровоток в сосуде с помощью растворения тромба, потому что у пациентки были серьезные противопоказания.

Неврологи Анапы связались с коллегами из Краснодарской краевой больницы № 1, и женщину с помощью санавиации срочно доставили в столицу Кубани. Комплексное обследование показало, что у пациентки есть провоцирующие факторы для инсульта, в том числе наследственная предрасположенность и нарушение ритма сердца.