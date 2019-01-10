Кубанские врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта
В Краснодарском крае врачи с помощью современной комплексной методики вылечили местную жительницу, пережившую тяжелый инсульт
В сосудистое отделение в больницу Анапы доставили 40-летнюю местную жительницу, у которой нарушилась речь, онемела правая рука и правая нога.
В больнице врачи выяснили, что лекарствами нельзя восстанавливать кровоток в сосуде с помощью растворения тромба, потому что у пациентки были серьезные противопоказания.
Неврологи Анапы связались с коллегами из Краснодарской краевой больницы № 1, и женщину с помощью санавиации срочно доставили в столицу Кубани. Комплексное обследование показало, что у пациентки есть провоцирующие факторы для инсульта, в том числе наследственная предрасположенность и нарушение ритма сердца.
Анапчанка прошла реабилитационный курс лечения в неврологическом отделении, после чего за восстановление здоровья и социальных навыков взялись нейрореабилитологи клиники.
С помощью роботизированных тренажеров пациентку учили ходить и работать правой рукой, логопед помогал заново учиться разговаривать. Разные виды терапии и психологическая коррекция ускорили восстановление.
Сейчас женщина регулярно наблюдается у специалистов по поводу болезней, провоцирующих инсульт, рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года кубанские врачи спасли 19-летнюю девушку после острого инсульта.
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