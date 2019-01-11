Врачи удалили одновременно две опухоли у жительницы Кубани

Кубанские врачи провели успешную операцию по удалению двух опухолей у местной жительницы

В Красноармейском районе на обследование пришла 56-летняя местная жительница. Врачи обнаружили у нее злокачественное новообразование желудка и направили в гастроэнтерологическое отделение Клинического онкологического диспансера № 1. При углубленном обследовании у женщины также нашли опухоль почки.

Врачи удаляли оба новообразования одновременно. Операция длилась пять часов, с пациенткой работали две бригады врачей — гастроэнтерологов и урологов. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, сообщила 11 января пресс-служба краевого минздрава.