Врачи удалили одновременно две опухоли у жительницы Кубани
Кубанские врачи провели успешную операцию по удалению двух опухолей у местной жительницы
В Красноармейском районе на обследование пришла 56-летняя местная жительница. Врачи обнаружили у нее злокачественное новообразование желудка и направили в гастроэнтерологическое отделение Клинического онкологического диспансера № 1. При углубленном обследовании у женщины также нашли опухоль почки.
Врачи удаляли оба новообразования одновременно. Операция длилась пять часов, с пациенткой работали две бригады врачей — гастроэнтерологов и урологов.
Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, сообщила 11 января пресс-служба краевого минздрава.
Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в минздраве рассказали, что кубанские медики удалили жителю Краснодара 10-сантиметровую опухоль на шее.
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.