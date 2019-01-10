На Транскаме за сутки сошло 16 лавин, дорожники начали расчищать трассу

Дорожники планируют к вечеру 11 января расчистить от снега закрытую четвертый день Транскавказскую магистраль, связывающую Россию с Южной Осетией

Транскам закрыт для всех видов транспорта с 7 января из-за лавиноопасности. Как сообщали Юга.ру, утром в тот день лавины заблокировали на трассе пять автомобилей и 12 человек, их спасли.

Начать работы по уборке снега дорожные службы смогли только 10 декабря из-за непрерывного снегопада и угрозы схода новых лавин. Сейчас осадки прекратились, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

«После принудительного спуска снега противолавинными службами за минувшие сутки на одном из самых опасных участков Транскама сошло 16 лавин, высота снежного покрова на проезжей части составляет более метра», — рассказали в пресс-службе.

Снегом завален 8-километровый участок в районе Рокского тоннеля. По предварительным оценкам дорожников, с трассы необходимо вывезти порядка 30 тыс. тонн снежной массы.

«При сохранении благоприятных погодных условий движение по участку федеральной трассы откроют к вечеру 11 января», — добавили в управлении.