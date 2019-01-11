Главой Апшеронского района избрали руководителя филиала структуры «Роснефти»

Краснодарский край

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Депутаты Апшеронского района 11 января выбрали Олега Цыпкина главой муниципалитета

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Выборы прошли во время сессии членов Совета муниципального образования, сообщила пресс-служа администрации Краснодарского края.

В конкурсе участвовало три кандидата. По итогам голосования единогласную поддержку депутатов получил Олег Цыпкин.

Цыпкин обратился к присутствующим и сказал, что в Апшеронском районе много проблем, нуждающихся в срочном решении.

«При совместной и слаженной работе мы добьемся успеха, и наш Апшеронский район станет благоустроенным, удобным для жизни и работы», — отметил он.

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Как сообщали Юга.ру, Олег Цыпкин стал исполняющим обязанности главы Апшеронского района в конце декабря 2018 года, сменив на посту Романа Германа.

Кто такой Олег Цыпкин

Олег Цыпкин родился 28 января 1966 года в Хадыженске. Получил диплом в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

В 1989 году начал работать помощником бурильщика в нефтегазодобывающем управлении «Хадыжнефть».

В 2015 году назначен заместителем гендиректора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре. Избирался депутатом Совета Апшеронского района 3-го и 4-го созывов.

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