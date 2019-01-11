Главой Апшеронского района избрали руководителя филиала структуры «Роснефти»

Депутаты Апшеронского района 11 января выбрали Олега Цыпкина главой муниципалитета

В конкурсе участвовало три кандидата. По итогам голосования единогласную поддержку депутатов получил Олег Цыпкин.

Цыпкин обратился к присутствующим и сказал, что в Апшеронском районе много проблем, нуждающихся в срочном решении.

«При совместной и слаженной работе мы добьемся успеха, и наш Апшеронский район станет благоустроенным, удобным для жизни и работы», — отметил он.