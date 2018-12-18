В Тихорецке назначили нового мэра

Краснодарский край

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На очередной сессии депутатов Тихорецкого городского поселения Евгения Голубя избрали новым руководителем исполнительной власти

Нового мэра избрали тайным голосованием на конкурентной основе. Официальное вступление в должность состоится 20 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Тихорецкого района.

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На сессии депутатов района Евгений Голубь поблагодарил народных избранников за доверие и пообещал, что сделает в работе все возможное, чтобы улучшить жизнь местных жителей.

Кто такой Евгений Голубь

Евгений Голубь родился в селе Кочубеевском Ставропольского края в 1976 году. В 2000 году он получил высшее образование в Северо-Кавказском государственном университете по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» в квалификации инженера.

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В июне 2018 года Голубь стал заместителем главы Тихорецкого района по вопросам ЖКХ, строительства и связи. На посту мэра он заменит Анатолия Перепелина.

Кадровые перестановки Тихорецкий район

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