Мэром Белореченска стал 31-летний Александр Абрамов
Совет Белореченского городского поселения 19 декабря выбрал нового главу города
Кандидатов в главы Белореченска отбирали на конкурсной основе. Конкурсная комиссия 18 декабря зарегистрировала трех претендентов, но один из них в итоге взял самоотвод. В итоге до этапа тайного голосования дошли два кандидата — и.о. главы Белореченска Александр Абрамов и предприниматель Максим Тарелкин, сообщает газета «Огни Кавказа».
На сессии совета Белореченского городского поселения депутаты единогласно проголосовали за Абрамова.
Кто такой Александр Абрамов
Александр Абрамов родился 3 мая 1987 года. Получил два высших образования. Опыт работы (службы) — более девяти лет, сообщили в пресс-службе администрации города. Занимал пост заместителя главы Белореченска, начальника управления по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.
Женат, воспитывает двоих детей.
Как сообщали Юга.ру, 23 октября глава Белореченска Александр Шаповалов и руководитель Белореченского района Дмитрий Федоренко покинули свои посты.
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