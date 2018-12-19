Мэром Белореченска стал 31-летний Александр Абрамов

Совет Белореченского городского поселения 19 декабря выбрал нового главу города

Кандидатов в главы Белореченска отбирали на конкурсной основе. Конкурсная комиссия 18 декабря зарегистрировала трех претендентов, но один из них в итоге взял самоотвод. В итоге до этапа тайного голосования дошли два кандидата — и.о. главы Белореченска Александр Абрамов и предприниматель Максим Тарелкин, сообщает газета «Огни Кавказа».

На сессии совета Белореченского городского поселения депутаты единогласно проголосовали за Абрамова.