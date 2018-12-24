Апшеронский район возглавил руководитель филиала структуры «Роснефти»
Депутатам и чиновникам Апшеронского района Кубани представили нового руководителя муниципалитета
Исполняющим обязанности главы Апшеронского района назначен Олег Цыпкин, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, предыдущий глава района Роман Герман, руководивший муниципалитетом с апреля 2017 года, покинул пост в начале ноября. Это произошло после того, как губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал работу властей Апшеронского района во время октябрьского ЧС и рекомендовал Герману уйти в отставку.
Главу района определят по результатам конкурса, который состоится 9 января.
Кто такой Олег Цыпкин
Олег Цыпкин родился 28 января 1966 года в Хадыженске, окончил Российский государственный университет нефти и газа им И.М. Губкина.
Карьеру начал в 1989 году в должности помощника бурильщика в НГДУ «Хадыжнефть». С 2015 года Цыпкин занимает должность заместителя гендиректора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре -компании по обслуживанию нефтяных скважин.
Дважды избирался депутатом райсовета — 3-го и 4-го созывов.
Статьи ПартнерскийКак выбрать расчетный банк и в чем выгода карт для предпринимателей
Запускаем малый бизнес
Статьи ПартнерскийЭкскурсия по самому большому торговому центру в Краснодарском крае
Как устроен OZ МОЛЛ
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.