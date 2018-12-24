Апшеронский район возглавил руководитель филиала структуры «Роснефти»

Депутатам и чиновникам Апшеронского района Кубани представили нового руководителя муниципалитета

Исполняющим обязанности главы Апшеронского района назначен Олег Цыпкин, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий глава района Роман Герман, руководивший муниципалитетом с апреля 2017 года, покинул пост в начале ноября. Это произошло после того, как губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал работу властей Апшеронского района во время октябрьского ЧС и рекомендовал Герману уйти в отставку.

Главу района определят по результатам конкурса, который состоится 9 января.

Кто такой Олег Цыпкин

Олег Цыпкин родился 28 января 1966 года в Хадыженске, окончил Российский государственный университет нефти и газа им И.М. Губкина.

Карьеру начал в 1989 году в должности помощника бурильщика в НГДУ «Хадыжнефть». С 2015 года Цыпкин занимает должность заместителя гендиректора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре -компании по обслуживанию нефтяных скважин.

Дважды избирался депутатом райсовета — 3-го и 4-го созывов.