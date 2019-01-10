Причиной отравления более 70 человек в Дагестане стала питьевая вода

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану установили причину массового отравления в селении Ленинаул Казбековского района

«Центр гигиены и эпидемиологии в результате лабораторных исследований установил, что причиной отравления стала загрязнения питьевая вода», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

В связи с этим в Ленинауле временно прекратили работу всех школ и детсадов, планируется провести вакцинацию населения.

Как сообщали Юга.ру, со 2 января жители селения стали обращаться к врачам с жалобами на отравление, у них выявили острую кишечную инфекцию. Всего пострадали более 70 человек, из них 53 ребенка.