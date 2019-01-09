В Дагестане за праздники отравились более 60 человек. Предварительная причина — вода

В селении Ленинаул Казбековского района Дагестана произошло массовое отравление жителей

По данным минздрава республики, в период со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. 15 человек, в том числе 11 детей, госпитализировали. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Сейчас в больницах остаются 10 человек, в их числе 7 детей, — остальных выписали.

«Причину вспышки устанавливает Роспотребнадзор. По предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через воду», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что угрозы жизням пострадавших нет.