В Дагестане за праздники отравились более 60 человек. Предварительная причина — вода
В селении Ленинаул Казбековского района Дагестана произошло массовое отравление жителей
По данным минздрава республики, в период со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. 15 человек, в том числе 11 детей, госпитализировали. Остальные проходят лечение амбулаторно.
Сейчас в больницах остаются 10 человек, в их числе 7 детей, — остальных выписали.
«Причину вспышки устанавливает Роспотребнадзор. По предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через воду», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что угрозы жизням пострадавших нет.
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