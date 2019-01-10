Число зараженных кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 71 человека

В селении Ленинаул Казбековского района Дагестана увечилось число заразившихся острой кишечной инфекцией

В больницу обратился 71 человек, из них 53 ребенка. Вспышка кишечной инфекции пришлась на 2 января, с того момента число госпитализированных достигло 16 человек, в том числе 11 детей.

Сейчас в больницах остаются семеро детей и четверо взрослых. Все остальные заболевшие получили амбулаторное лечение, сообщили 10 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.