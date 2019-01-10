Число зараженных кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 71 человека
В селении Ленинаул Казбековского района Дагестана увечилось число заразившихся острой кишечной инфекцией
В больницу обратился 71 человек, из них 53 ребенка. Вспышка кишечной инфекции пришлась на 2 января, с того момента число госпитализированных достигло 16 человек, в том числе 11 детей.
Сейчас в больницах остаются семеро детей и четверо взрослых. Все остальные заболевшие получили амбулаторное лечение, сообщили 10 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Как писали Юга.ру, со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. По предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через воду.
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