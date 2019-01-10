На детской площадке в Сочи поймали мужчину с наркотиками в кармане

Краснодарский край

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Сочинские полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ

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Житель сочинского поселка Блиново сообщил в дежурную часть полиции, что на детской площадке двое мужчин употребляют алкоголь и ведут себя агрессивно. Прибывшие на место правоохранители доставили их в полицию для составления административного протокола.

При личном досмотре 30-летнего жителя соседней республики полицейские обнаружили в кармане его брюк полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик метилэфедрон общей массой более 0,35 грамма.

На задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

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Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Наркотики Сочи
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