На детской площадке в Сочи поймали мужчину с наркотиками в кармане
Сочинские полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ
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Житель сочинского поселка Блиново сообщил в дежурную часть полиции, что на детской площадке двое мужчин употребляют алкоголь и ведут себя агрессивно. Прибывшие на место правоохранители доставили их в полицию для составления административного протокола.
При личном досмотре 30-летнего жителя соседней республики полицейские обнаружили в кармане его брюк полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик метилэфедрон общей массой более 0,35 грамма.
На задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).
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Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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