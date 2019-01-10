На детской площадке в Сочи поймали мужчину с наркотиками в кармане

Сочинские полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ

Житель сочинского поселка Блиново сообщил в дежурную часть полиции, что на детской площадке двое мужчин употребляют алкоголь и ведут себя агрессивно. Прибывшие на место правоохранители доставили их в полицию для составления административного протокола.

При личном досмотре 30-летнего жителя соседней республики полицейские обнаружили в кармане его брюк полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик метилэфедрон общей массой более 0,35 грамма.