В Краснодаре задержали приезжего из Приморья, который приготовил 300 граммов наркотиков для продажи в соцсети

Краснодарский край

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Полицейские Краснодарского края пресекли попытку незаконно сбыть крупную партию синтетических наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из главка МВД задержали 27-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков через социальную сеть.

При осмотре дома, где временно жил приезжий, правоохранители нашли в одной из комнат три полимерных пакета с порошкообразным веществом и посуду для химических опытов, вакуумный насос и стеклянные колбы. Экспертиза показала, что это обнаруженное вещество — N-метилэфедрон и его производные общей массой около 300 граммов.

Полицейские установили, что задержанный приготовил наркотики, используя прекурсоры и оборудование, заказанное в интернете. Парень собирался продать их в Краснодаре, для этого он разместил рекламу в соцсети.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Краснодар Наркотики
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