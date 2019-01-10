Замглавы поселения в Тихорецке обвинили в получении взятки в 15 тыс. рублей от торговца елками

Краснодарский край

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Заместителю Фастовецкого сельского поселения Николаю Груцынову предъявлено обвинение в получении взятки

По версии следствия, в начале декабря 2018 года 58-летний житель Краснодара обратился к 33-летнему заместителю главы поселения Николаю Груцынову с вопросом о розничной торговле елками на территории станицы. Чиновник сказал, что предприниматель должен дать ему 15 тыс. рублей, чтобы получить право торговать.

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Краснодарец согласился с условием, что замглавы поселения выдаст ему разрешительные документы. При встрече он передал чиновнику 5 тыс. рублей, а остальное пообещал отдать после реализации товара.

25 декабря 2018 года Груцынов увидел, что предприниматель продает елки на улице, и потребовал отдать все заработанные деньги. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. На следующий день бизнесмен встретился с чиновником и передал оставшиеся 10 тыс. рублей, после чего его задержали. 

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Николаю Груцынову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Взятка Коррупция Тихорецкий район Чиновники
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