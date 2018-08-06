В Сочи прохожие помогли собаке выбраться из реки

В Сочи 6 августа собака упала в реку и не могла выбраться без помощи прохожих

В социальных сетях опубликовали видео, в котором бездомная собака упала в реку в районе порогов между большим и малым Ривьерскими мостами. Животное течением уносило к середине реки, к водовороту.

Один из прохожих прыгнул в реку и подсадил животное. С берега собаку подтянула девушка.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 3 августа в ливневку упал мальчик. Позже в Хостинском районе двоих детей унесло течением реки Сочи, они погибли.