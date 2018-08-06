В Сочи прохожие помогли собаке выбраться из реки

Краснодарский край

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В Сочи 6 августа собака упала в реку и не могла выбраться без помощи прохожих

В социальных сетях опубликовали видео, в котором бездомная собака упала в реку в районе порогов между большим и малым Ривьерскими мостами. Животное течением уносило к середине реки, к водовороту.

Один из прохожих прыгнул в реку и подсадил животное. С берега собаку подтянула девушка.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 3 августа в ливневку упал мальчик. Позже в Хостинском районе двоих детей унесло течением реки Сочи, они погибли.

Неизвестный герой: Прохожий в Сочи, рискуя собой, спас тонущую собаку ⠀ Свидетелями драматической ситуации днем в понедельник на реке Сочи стали горожане и туристы. В реку, в районе порогов между большим и малым Ривьерскими мостами, упала бездомная собака. ⠀ Несчастное животное никак не могло выбраться на берег несмотря на попытки людей помочь ей, а течением собаку сносило к водовороту на середине реки. ⠀ В этот момент один из прохожих, молодой мужчина, прыгнул в реку и помог животному выбраться на сушу. ⠀ Поступок мужчины вызвал восторг! Ради спасения собаки он серьезно рисковал собой — даже в небольших водоворотах на реке Сочи неоднократно гибли люди. ��: от подписчицы. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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Животные Сочи
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