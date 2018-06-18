В Сочи росгвардейцы спасли тонущих женщину и ее внучку

Краснодарский край

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В Сочи двое военнослужащих Росгвардии вытащили из воды 49-летнюю женщину из Якутии и ее 11-летнюю внучку

Во временном пресс-центре Росгвардии Сочи рассказали, что инцидент произошел в районе устья реки Кудепсты, недалеко от базы роты патрульных катеров, когда внучка с бабушкой возвращались с моря. Девочка подошла к берегозащитному укреплению, не удержалась и упала в реку. Женщина попыталась спасти ребенка, хотя сама не умеет плавать.

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Росгвардейцы услышали крики о помощи и прибыли к месту происшествия. Они помогли женщине и девочке выбраться на сушу и оказали доврачебную помощь. Госпитализация спасенным не потребовалась.

Утром водолазы Росгвардии вытащили из реки личные вещи женщины — кошелек, мобильный телефон и документы.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Сочи спасатели вытащили из горных рек двоих человек.

Происшествия Росгвардия Сочи
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