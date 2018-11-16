В Сочи женщина умерла из-за врачебной ошибки

Краснодарский край

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В Сочи женщина умерла из-за несвоевременно оказанной помощи

Следствие установило, что в сентябре 2017 года местную жительницу доставили в больницу на машине скорой с воспалительным процессом в полости рта. Врач осмотрел ее и не стал госпитализировать, отправив к стоматологу.

В тот же день женщину госпитализировали из-за ухудшения состояния. Ей сделали операцию, во время которой возникли сложности с интубацией (введением специальной трубки в трахею, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей). Это вызвало необратимые последствия для головного мозга. Через полтора месяца пациентка умерла.

Проверка показала, что женщине оказали медицинскую помощь ненадлежащего качества, что привело к ее смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Здравоохранение Медицина Прокуратура Следственный комитет смерть Сочи
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