В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить новый корпус к школе № 87

Краснодарский край

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Власти Краснодара планируют возвести корпус к школе № 87 в Юбилейном микрорайоне на 300 мест в одну смену

Проект строительства уже разработали, сейчас он проходит государственную экспертизу. Строительство здания могут начать в 2019 году.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что создание мест в детских садах и школах — первоочередная задача властей.

«В Юбилейном микрорайоне, застройка которого фактически завершена, возможностей не так много, но каждую мы используем в интересах жителей. Возведение корпуса к гимназии № 87 — дело ближайшей перспективы, подготовка к строительству там практически завершена. Кроме этого, продолжаем работать с собственниками подходящих земельных участков, чтобы развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул глава города.

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Сейчас городской департамент строительства подбирает участки в Юбилейном микрорайоне, где можно в будущем возвести новые учебные заведения. Также прорабатыватся строительство детского сада на улице Минской, 122, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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