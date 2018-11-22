В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить новый корпус к школе № 87

Власти Краснодара планируют возвести корпус к школе № 87 в Юбилейном микрорайоне на 300 мест в одну смену

Проект строительства уже разработали, сейчас он проходит государственную экспертизу. Строительство здания могут начать в 2019 году.

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Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что создание мест в детских садах и школах — первоочередная задача властей. «В Юбилейном микрорайоне, застройка которого фактически завершена, возможностей не так много, но каждую мы используем в интересах жителей. Возведение корпуса к гимназии № 87 — дело ближайшей перспективы, подготовка к строительству там практически завершена. Кроме этого, продолжаем работать с собственниками подходящих земельных участков, чтобы развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул глава города.

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