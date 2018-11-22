В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить новый корпус к школе № 87
Власти Краснодара планируют возвести корпус к школе № 87 в Юбилейном микрорайоне на 300 мест в одну смену
Проект строительства уже разработали, сейчас он проходит государственную экспертизу. Строительство здания могут начать в 2019 году.
Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что создание мест в детских садах и школах — первоочередная задача властей.
«В Юбилейном микрорайоне, застройка которого фактически завершена, возможностей не так много, но каждую мы используем в интересах жителей. Возведение корпуса к гимназии № 87 — дело ближайшей перспективы, подготовка к строительству там практически завершена. Кроме этого, продолжаем работать с собственниками подходящих земельных участков, чтобы развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул глава города.
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Сейчас городской департамент строительства подбирает участки в Юбилейном микрорайоне, где можно в будущем возвести новые учебные заведения. Также прорабатыватся строительство детского сада на улице Минской, 122, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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