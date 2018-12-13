В Молодежном микрорайоне Краснодара начали строить новую школу

В Краснодаре 11 декабря дали старт строительству школы на 1 тыс. 100 мест в Молодежном микрорайоне

Новое образовательное учреждение станет первым в микрорайоне. Школу построит компания «Алфрэймс-Юг» при финансовой поддержке банка «Кубань Кредит». После завершения работ школу выкупят в муниципальную собственность.

«Компания, которая возведет эту школу, только закончила большую школу в Московском микрорайоне и уже начинает работу на новом социальном объекте. Мы активно наверстываем сложившееся отставание в создании необходимых горожанам дошкольных и общеобразовательных учреждений», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов на церемонии закладки памятной капсулы в основание строительства.

Во время торжественной части гости мероприятия вместе с юными жителями микрорайона заложили в один из строительных блоков памятную капсулу с посланием будущим ученикам школы.

«Банк "Кубань Кредит" всегда с готовностью участвует в реализации социально значимых проектов. За последние 10 лет он профинансировал строительство 36 детсадов в Краснодарском крае, уже третью школу, программы по поддержке детей-сирот, расселению ветхого жилья», — отметил председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин.