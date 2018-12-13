В Молодежном микрорайоне Краснодара начали строить новую школу
В Краснодаре 11 декабря дали старт строительству школы на 1 тыс. 100 мест в Молодежном микрорайоне
Новое образовательное учреждение станет первым в микрорайоне. Школу построит компания «Алфрэймс-Юг» при финансовой поддержке банка «Кубань Кредит». После завершения работ школу выкупят в муниципальную собственность.
«Компания, которая возведет эту школу, только закончила большую школу в Московском микрорайоне и уже начинает работу на новом социальном объекте. Мы активно наверстываем сложившееся отставание в создании необходимых горожанам дошкольных и общеобразовательных учреждений», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов на церемонии закладки памятной капсулы в основание строительства.
Во время торжественной части гости мероприятия вместе с юными жителями микрорайона заложили в один из строительных блоков памятную капсулу с посланием будущим ученикам школы.
«Банк "Кубань Кредит" всегда с готовностью участвует в реализации социально значимых проектов. За последние 10 лет он профинансировал строительство 36 детсадов в Краснодарском крае, уже третью школу, программы по поддержке детей-сирот, расселению ветхого жилья», — отметил председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин.
Школа в микрорайоне Молодежном в поселке Березовом рассчитана на 1,1 тыс. мест в одну смену. При строительстве учтут требования для обеспечения доступа маломобильных граждан. Учебное заведение будет состоять из пяти сообщающихся блоков.
В школе сделают актовый и спортивный залы, медпункт, зону отдыха, столовую на 600 мест, лифты. Планируется, что в одну смену сможет учиться 44 класса (с 1-го по 11-й), в том числе 16 начальных классов.
Пришкольную территорию благоустроят: оборудуют спортивное ядро, сделают площадку для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола, установят комплекс для занятий гимнастикой и легкой атлетикой.
Компания «Алфрэймс-Юг» за свой счет уже построила школу на 1 тыс. 550 мест в Московском микрорайоне, сейчас идет процедура ее выкупа в муниципальную собственность.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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