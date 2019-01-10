В Кабардино-Балкарии охотники перепутали собаку с волком и застрелили ее. Полиция начала проверку

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии полиция начала проверку по факту расстрела собаки

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Ранее в СМИ появилась информация, в селе Аргудан Лескенского района охотники расстреляли собаку, приняв ее за волка. Однако местные жители заявили, что собака не похожа на волка.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили «Региону online», что сейчас проводят проверку. Уже установлена личность стрелявшего мужчины. Уточняется, что за стрельбу в населенных пунктах подозреваемому грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей и конфискация оружия.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Темрюкском районе один охотник случайно застрелил другого.

Животные Охота Стрельба
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