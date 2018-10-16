В Азове охотник застрелил знакомого, целившись в птицу

Ростовская область

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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Азова, который на охоте застрелил знакомого

Инцидент произошел 15 октября в Азове.

«По данным следствия, 41-летний мужчина, не убедившись безопасности своих действий, выстрелил из охотничьего ружья 12 калибра в направлении взлетевшей птицы и попал в своего 36-летнего знакомого, находившегося в зоне выстрела», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

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В отношении стрелявшего возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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