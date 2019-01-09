Участок трассы М4 «Дон» в Ростовской области отремонтируют и сделают платным

В Ростовской области к концу сентября 2021 года планируют реконструировать участок трассы М4 «Дон»

Работы планируют провести на участке дороги с 1024-го по 1036-й км. После реконструкции эта часть трассы будет платной.

Заказчиком работ станет «Автодор». Подрядчика определят после конкурса в электронной форме. Максимальная стоимость договора составит около 8,5 млрд рублей. По проекту, реконструкцию должны закончить к 30 сентября 2021 года.

Общая длина трассы М4 «Дон» составляет 1 тыс. 522 км. Сейчас платные более 500 км этой дороги, сообщила 9 января пресс-служба ГК «Автодор».