Участок трассы М4 «Дон» в Ростовской области отремонтируют и сделают платным

Ростовская область

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В Ростовской области к концу сентября 2021 года планируют реконструировать участок трассы М4 «Дон»

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Работы планируют провести на участке дороги с 1024-го по 1036-й км. После реконструкции эта часть трассы будет платной.

Заказчиком работ станет «Автодор». Подрядчика определят после конкурса в электронной форме. Максимальная стоимость договора составит около 8,5 млрд рублей. По проекту, реконструкцию должны закончить к 30 сентября 2021 года.

Общая длина трассы М4 «Дон» составляет 1 тыс. 522 км. Сейчас платные более 500 км этой дороги, сообщила 9 января пресс-служба ГК «Автодор».

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Как писали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Ростовской области начали тестировать платный участок М4 «Дон». Водители оплачивают проезд один раз при пересечении пункта на 1093-м км трассы.

В декабре 2018 года в Павловском районе Краснодарского края сделали еще один платный участок дороги М4 «Дон». Он работает в тестовом режиме.

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Участок трассы М4 «Дон» в Ростовской области отремонтируют и сделают платным
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