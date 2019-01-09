В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за мороза и сильного ветра

Краснодарский край

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Все городские службы Сочи 9 января перешли в режим повышенной готовности к возможному ухудшению погоды

С 18:00 9 января до 18:00 10 января на курорте ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с. Ночью на побережье температура опустится до -3…+2 °С, в предгорной зоне похолодает до -8 °С. На дорогах гололедица.

«На курорте действует режим повышенной готовности, все службы города работают в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, а также воздержаться от выхода в горы.

Как сообщали Юга.ру, 9 января в Сочи спрогнозировали усиление ветра и мокрый снег, а также лавиноопасность.

Безопасность Погода Сочи
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