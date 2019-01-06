Шторм в Сочи частично повредил набережную

Краснодарский край

Распечатать

В районе Сочи прошедший 4 января шторм частично разрушил набережную

Видео с последствиями непогоды появились в социальных сетях. На кадрах видно, как высокие волны накрывают набережную. После этого частично сорвалось резиновое покрытие, на дорогу выбросило много камней, повредилась электропроводка.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что серьезных разрушений в результате шторма не произошло. 

View this post on Instagram

Последствия шторма в Имеретинской низменности ⠀ Накануне ночью из-за сильного шторма на набережной в Имеретинской низменности была повреждена прогулочная дорога вдоль моря. ⠀ Напомним, в прошлом году, в январе, на Имеретинской низменности провалилась олимпийская набережная. Сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Так же была повреждена брусчатка, ограждения. Огромные волны сломали растения на берегу. ��: @sochi_online_2.0 и очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

A post shared by ЧП СОЧИ �� (@chp_sochi) on

Погода Сочи Штормовые предупреждения
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Неделя на Кубани начнется с мокрого снега и гололеда
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелену Гуру»
Шторм в Сочи частично повредил набережную
В Усть-Лабинском районе в поле нашли тело замерзшей женщины
Один человек пострадал в пожаре в Ростове-на-Дону
В Чечне перестали продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS. Его уже отменяли в Махачкале

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале