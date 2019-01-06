Шторм в Сочи частично повредил набережную

В районе Сочи прошедший 4 января шторм частично разрушил набережную

Видео с последствиями непогоды появились в социальных сетях. На кадрах видно, как высокие волны накрывают набережную. После этого частично сорвалось резиновое покрытие, на дорогу выбросило много камней, повредилась электропроводка.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что серьезных разрушений в результате шторма не произошло.