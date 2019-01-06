Шторм в Сочи частично повредил набережную
В районе Сочи прошедший 4 января шторм частично разрушил набережную
Видео с последствиями непогоды появились в социальных сетях. На кадрах видно, как высокие волны накрывают набережную. После этого частично сорвалось резиновое покрытие, на дорогу выбросило много камней, повредилась электропроводка.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что серьезных разрушений в результате шторма не произошло.
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Последствия шторма в Имеретинской низменности ⠀ Накануне ночью из-за сильного шторма на набережной в Имеретинской низменности была повреждена прогулочная дорога вдоль моря. ⠀ Напомним, в прошлом году, в январе, на Имеретинской низменности провалилась олимпийская набережная. Сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Так же была повреждена брусчатка, ограждения. Огромные волны сломали растения на берегу. ��: @sochi_online_2.0 и очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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