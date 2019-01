Шторм в Сочи частично повредил набережную

View this post on Instagram

Последствия шторма в Имеретинской низменности ⠀ Накануне ночью из-за сильного шторма на набережной в Имеретинской низменности была повреждена прогулочная дорога вдоль моря. ⠀ Напомним, в прошлом году, в январе, на Имеретинской низменности провалилась олимпийская набережная. Сильный шторм подмыл основание пешеходной зоны, и бетонные плиты рухнули в образовавшийся проем. Так же была повреждена брусчатка, ограждения. Огромные волны сломали растения на берегу.