В Сочи прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер
Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды до конца дня 9 января
На курорте прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 17 м/с. В предгорьях и горах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.
При осадках видимость может ухудшиться до 500-1000 м, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В горах на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.
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Как сообщали Юга.ру, 6 января шторм разрушил набережную Сочи.
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