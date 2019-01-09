В Сочи прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды до конца дня 9 января

На курорте прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 17 м/с. В предгорьях и горах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

При осадках видимость может ухудшиться до 500-1000 м, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горах на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.