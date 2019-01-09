В Сочи прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды до конца дня 9 января

На курорте прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 17 м/с. В предгорьях и горах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

При осадках видимость может ухудшиться до 500-1000 м, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горах на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.

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Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.

Как сообщали Юга.ру, 6 января шторм разрушил набережную Сочи.

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